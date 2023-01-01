Temple Run 2: Spooky Summit — це нескінченна гра-раннер, у якій ви втечете від жахливих демонічних мавп і уникнете всіх перешкод і пасток, які зустрічаються на шляху. Це схоже на класичний досвід Temple Run 2, але з моторошною темою Хелловіну! Будьте перевертнем і пройдіть підступними шляхами, наповненими липкими павутинами, переслідуваними гарбузовими привидами, отруйними слизовими річками, моторошними темними печерами, тендітними кістяними мостами та багатьом іншим. Але поспішайте! Злі мавпи-монстри все ще переслідують вас! Карта Spooky Summit додає трохи гострих відчуттів до класичного досвіду Temple Run 2. Ви готові до знайомої, але нової захоплюючої пригоди? Насолоджуйтеся сезоном Хелловіна з абсолютно новою картою, щоб переслідувати ваші кошмари! Temple Run 2: Spooky Summit — це нова карта у другій частині мега-хіта Temple Run. Він був створений Imangi. Грайте в їхні легендарні нескінченні раннери Temple Run 2, Temple Run 2: Frozen Shadows, Temple Run 2: Jungle Fall і Temple Run 2: Holi Festival на Poki! Збирайте безкоштовні монети, стрибайте за секунду до вас біля країв, покращуйте свого персонажа статистику, перевіряйте час своїх стрибків через перешкоди з подвійним стрибком і обов’язково виконуйте цілі етапу. Ви можете грати в Temple Run 2: Spooky Summit у своєму браузері, не встановлюючи та не завантажуючи безкоштовно на Poki.No. Оскільки гра — це нескінченна бігова гра, храму немає кінця; гравець грає, доки персонаж не зіткнеться з великою перешкодою, не впаде у воду або його не наздогнати демони-мавпи. Щоб грати в Temple Run 2: Spooky Summit на Poki, вам потрібне підключення до Інтернету. Evil Demon Monkeys (або диявольська мавпа) головні антагоністи Temple Run та її продовження Temple Run 2. Вони переслідують гравця в пошуках золотого ідола. Збирайте монети та заповнюйте лічильник потужності Temple Run 2: Spooky Summit, щоб розблокувати тимчасове підвищення швидкості та непереможності. Відкрийте «Здібності» та торкніться сили, яку хочете покращити, як-от тривалість щита, монетний магніт і відстань посилення.

Вебсайт: poki.com

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