WebCatalog
Run and Gun

Run and Gun

poki.com

Грати онлайн

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Run and Gun» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Run and Gun від Mad Pixel Ltd. — це сучасний варіант класичної гри-стрілялки на основі рівнів. Ваша місія проста: перемогти своїх ворогів, щоб досягти великого боса та перейти на наступний рівень! Обов’язково працюйте над прицілом, оскільки ви зароблятимете більше за кожен постріл у голову, що дозволить вам збирати монети, щоб покращити свою броню та зброю. Але якщо ви промахнетеся, ваша пригода зі зброєю може закінчитися! Грайте в Run and Gun на Poki у своєму браузері, щоб відчути цю захоплюючу аркадну гру! Елементи керування: Миша/пробіл - стріляти Про творця: Run and Gun створено компанією Mad Pixel Ltd. Вони також є творцями Mad GunZ.

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Run and Gun». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Mad GunZ

Mad GunZ

poki.com

Gun Master 2

Gun Master 2

poki.com

Rusher Crusher

Rusher Crusher

poki.com

Defly.io

Defly.io

defly.io

Boss Level Shootout

Boss Level Shootout

poki.com

Cat Gunner: Super Zombie Shoot

Cat Gunner: Super Zombie Shoot

poki.com

Funny Shooter 2

Funny Shooter 2

poki.com

Blocky Cars

Blocky Cars

poki.com

Zombie Derby: Pixel Survival

Zombie Derby: Pixel Survival

poki.com

Tap Hero

Tap Hero

poki.com

Into the Pit

Into the Pit

poki.com

Dead Paradise: Race Shooter

Dead Paradise: Race Shooter

poki.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності