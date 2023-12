Run and Gun від Mad Pixel Ltd. — це сучасний варіант класичної гри-стрілялки на основі рівнів. Ваша місія проста: перемогти своїх ворогів, щоб досягти великого боса та перейти на наступний рівень! Обов’язково працюйте над прицілом, оскільки ви зароблятимете більше за кожен постріл у голову, що дозволить вам збирати монети, щоб покращити свою броню та зброю. Але якщо ви промахнетеся, ваша пригода зі зброєю може закінчитися! Грайте в Run and Gun на Poki у своєму браузері, щоб відчути цю захоплюючу аркадну гру! Елементи керування: Миша/пробіл - стріляти Про творця: Run and Gun створено компанією Mad Pixel Ltd. Вони також є творцями Mad GunZ.

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Run and Gun». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.