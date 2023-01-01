Керуйте своїм вертольотом і стріляйте по ворогам. Будуйте стіни, щоб захистити себе і завоювати якомога більше території. Заповніть зони, щоб підвищити рівень, покращити свій літак і будівлі. Використовуйте приголомшливі надздібності та об’єднуйтесь, щоб перемогти своїх ворогів і виграти цю круту гру IO!

Вебсайт: defly.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Defly.io». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.