starblast.io

Багатокористувацька аркадна космічна шутер io Game! Стріляйте в астероїди та ворогів, щоб збирати кристали. Оновіть свій корабель, перш ніж вас уб'ють!

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