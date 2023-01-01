Bullet League

Bulletleague IO - це нова платформена IO-гра, в якій вам потрібно вбити всіх своїх ворогів. Хапайте різноманітну зброю та збирайте каміння, щоб будувати перешкоди та блоки так само, як Fortnite! Підривайте своїх опонентів до небес! Управління: рух - A/S/DJump - SpaceAim/Shot - Mouse/ClickSwitch зброя - 1,2,3,4,5

Вебсайт: poki.com

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