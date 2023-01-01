Сідай у свій карт і вирушай рятувати базу своєї команди в цій гоночній/екшн-грі IO! Незалежно від того, перебуваєте ви в лісі чи в оазисі, катайтеся на карті та стріляйте у ворогів, щоб тримати курс. Команда, яка викраде більше прапорів або знищить більше ворогів, перемагає на цій веселій багатокористувацькій арені. Елементи керування W/A/S/D - Керування мишею - Клацніть, щоб стріляти Пробіл - Стрибок, Shift - Турбо

Вебсайт: poki.com

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