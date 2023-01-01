Super Shopper

Привіт, супер покупець! Мчаться з кошиком по продуктовому магазину, щоб зібрати продукти зі списку покупок. Переходьте між проходами й уникайте рекламних стендів, щоб вчасно закінчити продукти. Пройдіть усі рівні або спробуйте наповнити кошик у нескінченному режимі цієї стрімкої продуктової гри! Елементи керування: W/A/S/D - керувати Shift - Гальмо Пробіл - стрибок

Вебсайт: poki.com

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