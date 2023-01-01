Boxing Physics 2

Це продовження хітової гри Boxing Physics! Жорстоко збивайте своїх опонентів, як справжній Майк Тайсон, але не забудьте зберегти трохи енергії для свого захисту! Заробляйте гроші та нових персонажів, перемагаючи якомога більше супротивників. Окрім звичайних бойових режимів, ви також можете продемонструвати свої навички боксу в інших режимах, таких як режим кікбокс, божевільний режим і режим футболу. Насолоджуйтесь! Елементи керування: Ш - пуансон Професійна порада: спробуйте нахилитися вперед під час удару, щоб отримати сильний удар!

Вебсайт: poki.com

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