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Irrational Karate

Irrational Karate

poki.com

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Нокаутуйте червоного суперника в Irrational Karate! Цей 3D-файтинг дозволяє вам бити руками, ногами та ухилятися під час поєдинків. Ви можете виконати купу швидких атак поспіль, щоб оглушити суперника. Перегляньте свою статистику в режимі Ego Boost!

Вебсайт: poki.com

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