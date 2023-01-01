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Iron Snout

Iron Snout

poki.com

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Iron Snout — онлайн-гра-файтинг, створена SnoutUp, у якій ви граєте за свиню та маєте битися з вовками. Бийте руками, ногами та гортайте свій шлях крізь хвилі вовків та інших поганих хлопців. Ухиляйтеся від сокир та інших викинутих снарядів за допомогою клавіш зі стрілками. Зіграйте в Iron Snout, щоб показати тим вовкам, що вони не повинні зв’язуватися зі свинями. Ви та ваш друг можете грати в Iron Snout безкоштовно в режимі Wolfieball для двох гравців або ви можете взяти участь у сольній боротьбі з вовками в класичному режимі та режимі Sudden Death. Цього року Iron Snout отримав різдвяне оновлення з чудовим Санта-мордом. Також ви можете виграти призи, виконавши досягнення. Використовуйте клавіші зі стрілками, щоб стрибати та бити вовків. Слідкуйте за порядком появи снарядів і ворогів; Ви можете перевірити свою статистику в Iron Snout на головному титульному екрані; Iron Snout пропонує два світи: Місто та Ліс, які змінюють типи ворогів і снарядів. Iron Snout створено компанією SnoutUp Games у Литві. Можливо, ви знаєте SnoutUp Games із шутера на тему свиней Cave Blast, Beat-em-up Bacon May Die (також на тематику свиней), гри на мечах, що б’є свиней, бійців зі свининою, і гри в стрибки ніндзя Ninja Shurican.

Вебсайт: poki.com

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