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Ninja Shurican

Ninja Shurican

poki.com

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Ви наступний Shurican Ninja? Подолайте перешкоди та багато іншого, щоб переходити від рівня до рівня, від виклику до виклику або в нескінченному режимі. Проведіть свого ніндзя в безпечне місце в цій грі, схожій на Flappy Bird, щоб заробити бали, які можна обміняти на краще вбрання та зброю. Стережіться вогненних країв; вони так само небезпечні, як і перешкоди, з якими ви зіткнетеся! Елементи керування: Клацання миші/клавіатури - стрибок Про творця: Ninja Shurican створено компанією SnoutUp Games, що базується в Литві. Можливо, ви знаєте SnoutUp Games із кунг-фу, кунг-фу «Iron Snout», шутера на тему свиней Cave Blast, beat-’em-up Bacon May Die (також на тематику свиней) і битви на мечах із «свинячого бійця».

Вебсайт: poki.com

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