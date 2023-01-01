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Cave Blast

Cave Blast

poki.com

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Cave Blast — це стрімка гра-стрілялка з багатьма ігровими персонажами. Стріляйте в кажанів та інших монстрів! Ця екшн-гра змушує вас літати та стріляти зі зброї одночасно. Ви можете грати за талановитого порося, собаку, вампіра або ельфа. Почніть із пінгвіна чи бджоли, або виберіть особливу силу! Будьте готові грати в цю гру цілий день за комп’ютером! Перемістіть свою картку свині до картки, з якою хочете взаємодіяти. Переміщення – клавіші зі стрілками, WASD або торкніться потрібного слота для картки. Cave Blast створено компанією Snoutup Games. Грайте в інші свинячі ігри на Poki: Card Hog, Iron Snout, Bacon May Die, Cave Blast, Hop Chop, Bunny Goes Boom і Ninja Shurican

Вебсайт: poki.com

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