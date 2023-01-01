A Pretty Odd Bunny — це стелс-платформер, у якому ви — кролик, який таємно полює на свиней і їсть їх. На кожному рівні є свиня, яку ви повинні зловити, щоб вас не помітили інші учасники спільноти кроликів. Стрибайте, присідайте, ховайтеся за кущами, лізьте під стовбури дерев і робіть усе можливе, щоб зберегти свою дієту в секреті. Грайте на десятках барвистих, але небезпечних рівнів у різних унікальних світах, збирайте приховані монети, відкривайте додаткові випробування та сюрпризи та отримуйте задоволення! Чи можете ви з’їсти кожну свиню та забрати кожну секретну монету в A Pretty Odd Bunny? Досить дивного кролика створив AJ Ordaz. Це їхня перша гра на Poki! Ви можете грати в A Pretty Odd Bunny безкоштовно на Poki. У Pretty Odd Bunny можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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