Tiny Dangerous Dungeons — це гра на платформі, де ви живете в підземеллях, щоб полювати за скарбами. У цій пригодницькій метроіванії з піксельним мистецтвом ви можете досліджувати величезне підземелля, зіткнутися з моторошними істотами, збирати приховані бонуси та отримати нові навички, які допоможуть вам у ваших пошуках. Зібрані вами предмети можуть стати ключем до відкриття нових проходів, тому досліджуйте кожен закуток і щілину. Гра створена у стилі чудового монохроматичного піксельного мистецтва 90-х, тому ви можете відчути ностальгію під час гри. Чи можете ви допомогти Тіммі вижити в крихітних небезпечних підземеллях і стати найкращим мисливцем за скарбами у світі? Порада професіонала: перевірте режим Time Trial, щоб отримати гарний виклик після завершення гри. Рух — стрілка вліво/вправо, стрибок — X або пробіл, Enter — стрілка вниз. Маленькі небезпечні підземелля створені Adventure Island. Перегляньте інші їхні ігри на Poki: Heart Star, Super Dangerous Dungeons і Total Party Kill! Ви можете безкоштовно грати в Tiny Dangerous Dungeons на Poki. У Tiny Dangerous Dungeons можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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