Big Tower Tiny Square — це гра-головоломка, у якій ви виступаєте як квадратний персонаж на захоплюючій багаторівневій платформі, наповненій небезпечними пастками та перешкодами. У цій грі ви не рятуєте принцесу, ви рятуєте лише свій улюблений ананас! Ухиляйтеся від куль, стрибайте в лавові ями, відкривайте контрольно-пропускні пункти та стрибайте через стіну на небезпечну Велику вежу в цій пригоді, яка потребує швидких рефлексів і високої точності. Натхненний одноекранними аркадними іграми, Big Tower Tiny Square обіцяє подарувати вам незабутні враження, якщо ви терплячі. Чи готові ви стрибати… багато? Рух — A/D або клавіші зі стрілками вліво/вправо. Стрибок — стрілка «Пробіл» або «Вгору» Перезапуск — YBig Tower Tiny Square створено EO Interactive. Зіграйте в їх іншу аркадну гру на Poki: Big NEON Tower VS Tiny Square. Ви можете грати у Big Tower Tiny Square безкоштовно на Poki. У Big Tower Tiny Square можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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