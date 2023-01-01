Big Tower Tiny Square 2 — це гра-головоломка, де ви стрибаєте та проходите повз небезпечні перешкоди та пастки. Наш квадратний персонаж повернувся, щоб отримати більше пригод у пошуках знаменитого ананаса! Піднімайтеся по ретельно спроектованій вежі, ухиляючись від шипів, пасток та інших небезпек. Торкайтеся кожної контрольної точки, щоб зберегти свій прогрес на цій невпинній багаторівневій платформі. Чи зможете ви дістатися вершини і знову врятувати Ананас? Не забудьте поділитися грою зі своїми друзями та дізнайтеся, хто швидше побудує вежу. Переміщення — A/D або клавіші зі стрілками вліво/вправо. Стрибок — стрілка «Пробіл» або «Вгору» Перезапуск — YBig Tower Tiny Square 2 створено EO Interactive. Грайте в інші їхні аркадні ігри на Poki: Big Tower Tiny Square і Big NEON Tower VS Tiny Square. Ви можете грати у Big Tower Tiny Square 2 безкоштовно на Poki. У Big Tower Tiny Square 2 можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

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