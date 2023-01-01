WebCatalog
Big Tower Tiny Square 2

Big Tower Tiny Square 2

poki.com

Грати онлайн

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Big Tower Tiny Square 2» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Big Tower Tiny Square 2 — це гра-головоломка, де ви стрибаєте та проходите повз небезпечні перешкоди та пастки. Наш квадратний персонаж повернувся, щоб отримати більше пригод у пошуках знаменитого ананаса! Піднімайтеся по ретельно спроектованій вежі, ухиляючись від шипів, пасток та інших небезпек. Торкайтеся кожної контрольної точки, щоб зберегти свій прогрес на цій невпинній багаторівневій платформі. Чи зможете ви дістатися вершини і знову врятувати Ананас? Не забудьте поділитися грою зі своїми друзями та дізнайтеся, хто швидше побудує вежу. Переміщення — A/D або клавіші зі стрілками вліво/вправо. Стрибок — стрілка «Пробіл» або «Вгору» Перезапуск — YBig Tower Tiny Square 2 створено EO Interactive. Грайте в інші їхні аркадні ігри на Poki: Big Tower Tiny Square і Big NEON Tower VS Tiny Square. Ви можете грати у Big Tower Tiny Square 2 безкоштовно на Poki. У Big Tower Tiny Square 2 можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Big Tower Tiny Square 2». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Big Tower Tiny Square

Big Tower Tiny Square

poki.com

Big NEON Tower VS Tiny Square

Big NEON Tower VS Tiny Square

poki.com

Square Meal

Square Meal

poki.com

Slime Laboratory 2

Slime Laboratory 2

poki.com

Short Life 2

Short Life 2

poki.com

Tiny Dangerous Dungeons

Tiny Dangerous Dungeons

poki.com

Stickman Climb 2

Stickman Climb 2

poki.com

Tightrope Theatre

Tightrope Theatre

poki.com

Duo Vikings 2

Duo Vikings 2

poki.com

Drop Wizard Tower

Drop Wizard Tower

poki.com

Cactu-Sama 2

Cactu-Sama 2

poki.com

ZOOM-BE 2

ZOOM-BE 2

poki.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності