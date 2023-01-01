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Goose Game

Goose Game

poki.com

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Goose Game — це версія класичної настільної гри, у якій гравці повинні кинути кубик, щоб перемістити своїх персонажів і досягти останнього квадрата раніше за інших. Насолоджуйтесь цією старою всесвітньо відомою онлайн грою та грайте зі своєю родиною та друзями (до 6 осіб!) або проти машини. Кидайте кубики, використовуйте бонусні квадрати, уникайте пасток і досягайте останнього квадрата раніше за інших! Виберіть персонажа та кидайте кубик у свій хід, щоб просуватися по дошці. Киньте кубики - клацніть лівою кнопкою миші на піктограмі Goose Game була створена Codethislab.

Вебсайт: poki.com

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