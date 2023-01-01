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Slime Laboratory 2

Slime Laboratory 2

poki.com

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Slime Laboratory 2 — це продовження платформерної гри на основі фізики, де ви вирушаєте в слизьку подорож через таємничу лабораторію. Уникайте всіх пасток і небезпек, які ви бачите, протисніться через прогалини, тримайтеся на твердих поверхнях і піднімайтеся на високі платформи! Зробіть усе можливе, щоб пройти повз різноманітні небезпечні перешкоди, щоб безпечно досягти картатого фінішу. Не забудьте підібрати кожен диск, який побачите на своєму шляху. Slime Laboratory 2 також додає нові біоми, нову ігрову механіку та навіть налаштування слизу. Ви готові до складної ситуації? Рух — стрілки вліво/вправо. Стрибок — стрілка вгору. Вниз — стрілка вниз. Лабораторію слизу 2 створила компанія Neutronized. Грайте в інші класичні та флеш-ігри на Poki: Slime Laboratory, Snow Tale, Picnic Penguin, Magic Bridge, lost-yeti, Drop Wizard Tower і Slime Pizza. Ви можете грати в Slime Laboratory 2 безкоштовно на Poki. Slime Laboratory 2 можна грати лише на ваш комп'ютер на даний момент.

Вебсайт: poki.com

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