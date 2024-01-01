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Snow Tale

Snow Tale

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Вебсайт: poki.com

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Snow Tale — це гра-платформа, у якій ви вирушаєте в подорож зимовою країною. Ви граєте за нашого героя-пінгвіна, який бігає і стрибає по засніжених пагорбах, кидається сніжками, щоб вивести з ладу своїх ворогів, і перемагає геніальних босів! Ви повинні турбуватися про такі перешкоди, як шипи, валуни та вогняні кулі. Але у вас також є цікаві речі, як дорогоцінні камені та смачне морозиво. Ви готові до розслабленої пригоди? Тоді допоможіть нашому бідолашному пінгвінові повернутися додому! Рух — A/D або стрілки вліво/вправо. Стрибок — W або стрілка вгору (двічі торкніться, щоб подвійний стрибок) Киньте сніжок — пробіл. Tale створено компанією Neutronized і перенесено на HTML5 компанією AwayFL. Зіграйте в інші гоночні ігри на Poki: Picnic Penguin, Magic Bridge, lost-yeti, Drop Wizard Tower і Slime Pizza. Ви можете грати в Snow Tale безкоштовно на Poki. У Snow Tale поки що можна грати лише на комп’ютері.

Вебсайт: poki.com

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