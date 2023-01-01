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Slime Laboratory

Slime Laboratory

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Вебсайт: poki.com

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Slime Laboratory — це фізична платформна гра, у якій ви вирушаєте в слизьку подорож загадковою лабораторією. Уникайте всіх пасток і небезпек, які ви бачите, протисніться через прогалини, тримайтеся на твердих поверхнях і піднімайтеся на високі платформи! Зробіть усе можливе, щоб пройти повз різноманітні небезпечні перешкоди, щоб безпечно досягти картатого фінішу. Не забудьте підібрати кожен диск, який побачите на своєму шляху. Червоні дискети дають 500 балів, сині — 200, а чорні — 100 балів. Ви готові до цієї складної ситуації? Лабораторія слизу має загалом п’ятнадцять рівнів, чи можете ви завершити їх усі, не померши? Рух — стрілки вліво/вправо, стрибок — стрілка вгору, вниз — стрілка вниз. Лабораторію слизу створено компанією Neutronized. Грайте в інші класичні ігри на Poki: Snow Tale, Picnic Penguin, Magic Bridge, lost-yeti, Drop Wizard Tower і Slime Pizza. Ви можете грати в Slime Laboratory безкоштовно на Poki. Наразі в Slime Laboratory можна грати лише на комп’ютері.

Вебсайт: poki.com

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