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Slime Road

Slime Road

poki.com

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Slime Road — це наповнена фарбами гра на спритність, яка базується на рівнях, де ви стрибаєте через різнокольорові кільця, щоб заробити дорогоцінні камені. Його створив tastypill, який також зробив Sling Drift, Pick Me Up, Spill It тощо. У кінці дороги відскочіть на яблучко, щоб отримати додаткові бали. Легко рухайтеся по Слизовій дорозі в цій швидкій пригоді зі стрибками! Ця барвиста гра на спритність розважатиме вас годинами. У Slime Road на Poki кожен рівень приносить нове завдання, наповнене слизом, яке ви повинні перемогти! Клавіші зі стрілками - MoveSlime Road створено tastypill, що базується в США. Вони також є творцями Sling Drift, Pick Me Up, Spill It тощо.

Вебсайт: poki.com

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