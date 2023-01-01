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Dana: Relics for Sale

Dana: Relics for Sale

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Вебсайт: poki.com

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Dana: Relics for Sale — це гра на платформі, де ви мисливець за реліквіями, якому доручено відновити втрачені реліквії в різних торговців. Перетинайте стародавні ліси та біжіть через крижані пустки, щоб знайти безцінні скарби, стрибайте через ворогів і перешкоди, збирайте монети та дорогоцінні камені та підбирайте ключі, які відкриють двері до більш захоплюючих пригод! Чи зможете ви знайти всі реліквії на кількох складних рівнях і продати їх усі? Не забудьте поділитися цією грою з друзями! Переміщення - A/D або клавіші зі стрілками. Стрибки - W або пробіл. Піднімайте/кидайте - Z або EDana: Relics for Sale створено Ulpo Media. Грайте в іншу гру на Poki: Grow Up the Cats. Ви можете грати в Dana: Relics for Sale безкоштовно на Poki. У Dana: Relics for Sale можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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