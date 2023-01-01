Kickflip Santa — це сайд-скроллер, у якому ви граєте за Санта-Клауса на скейтборді та розносите подарунки дітям, виконуючи трюки та гринди! Ви повинні доставити певну кількість подарунків на кожному рівні, і ваш рахунок базується як на кількості доставлених подарунків, так і на вашому загальному рахунку за виконання фокусів! Перекинься над ельфами та перекинь різдвяну ялинку, а потім пронеси свій шлях вниз, щоб стати справжнім Сантою! Ознайомтеся з усіма різними скінами та скейтбордами, щоб налаштувати Санту так, як ви хочете виглядати! Чи можете ви кататися на ковзанах, щоб врятувати Різдво? Прискорення - утримуйте клавішу зі стрілкою вправо Стрибок - клавіша зі стрілкою вгору Подрібнення - клавіша зі стрілкою вниз Гальмо - клавіша зі стрілкою вліво Кинути подарунок - пробіл Ноллі - стрілка вгору + D Heelflip - стрілка вгору + S Поп Шувіт - стрілка вгору + A Kickflip - стрілка вгору + W На мобільному телефоні є кнопки, які потрібно натискати, але трюки випадкові! Kickflip Santa був створений BUN GUN. Перегляньте інші чудові ігри на Poki: Hoppenhelm, Dodge Blast і Wild Bullets! Ви можете грати в Kickflip Santa безкоштовно на Poki. У Kickflip Santa можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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