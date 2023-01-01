Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Kickflip Santa» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
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Kickflip Santa — це сайд-скроллер, у якому ви граєте за Санта-Клауса на скейтборді та розносите подарунки дітям, виконуючи трюки та гринди! Ви повинні доставити певну кількість подарунків на кожному рівні, і ваш рахунок базується як на кількості доставлених подарунків, так і на вашому загальному рахунку за виконання фокусів! Перекинься над ельфами та перекинь різдвяну ялинку, а потім пронеси свій шлях вниз, щоб стати справжнім Сантою! Ознайомтеся з усіма різними скінами та скейтбордами, щоб налаштувати Санту так, як ви хочете виглядати! Чи можете ви кататися на ковзанах, щоб врятувати Різдво?
Прискорення - утримуйте клавішу зі стрілкою вправо
Стрибок - клавіша зі стрілкою вгору
Подрібнення - клавіша зі стрілкою вниз
Гальмо - клавіша зі стрілкою вліво
Кинути подарунок - пробіл
Ноллі - стрілка вгору + D
Heelflip - стрілка вгору + S
Поп Шувіт - стрілка вгору + A
Kickflip - стрілка вгору + W
На мобільному телефоні є кнопки, які потрібно натискати, але трюки випадкові!
Kickflip Santa був створений BUN GUN. Перегляньте інші чудові ігри на Poki: Hoppenhelm, Dodge Blast і Wild Bullets! Ви можете грати в Kickflip Santa безкоштовно на Poki. У Kickflip Santa можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.
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