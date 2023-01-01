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Caesar's Day Off

Caesar's Day Off

poki.com

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Caesar's Day Off — весела гра-симулятор, у якій ви — Юлій Цезар, і попереду у вас вільний день. Ви коли-небудь хотіли бути виснаженим імператором, який просто хоче насолодитися вихідним? Ви в правильному місці! Виконуйте прості жести, щоб спілкуватися з об’єктами. Коли ви схвалюєте щось, ви можете подати сигнал великого пальця. Зробіть протилежний жест, якщо хочете, щоб ваш лев когось з’їв. Важкою є голова, яка носить корону, але важче тіло, якщо Цезар не замовляє салат. Прийняти (Великий палець вгору) – клавіша зі стрілкою вгору або Провести вгору Відмовитися (Великий палець вниз) – Клавіша зі стрілкою вниз або Провести вниз Вихідний день Цезаря створено від Seufz Studio. Зіграйте в їх іншу гру на Poki: Murder.

Вебсайт: poki.com

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