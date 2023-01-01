Super MX - Last Season — це тривимірна гра на мотокросі, де ви змагаєтеся з 8 іншими гонщиками MX на різних грунтових трасах! Є маса різних варіантів налаштування. Від шоломів до велосипедів, змагайтеся по сходинках і заробляйте гроші, щоб отримати крутіше спорядження! Якщо ви не відчуваєте духу змагання, ви також можете безкоштовно покататися навколо та подивитися, які трюки ви можете робити. Чи можете ви стати кращим драйвером MX? Використовуйте WASD або клавіші зі стрілками, щоб переміщатися. Натисніть клавішу пробіл, щоб відновити Super MX - останній сезон створено Barnzmu. Перегляньте деякі з їхніх інших казуальних ігор на Poki: , Super MX - The Champion і Super Star Car !

Вебсайт: poki.com

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