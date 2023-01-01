Super Star Car — це тривимірна гоночна гра, створена Barnzmu. Почніть свою кар'єру у Формулі-1 з колекції транспортних засобів і трас. Насолоджуйтесь приголомшливою 3D-графікою та плавним керуванням транспортним засобом під час гонок на повній швидкості. Витратьте зароблені гроші на підвищення продуктивності та механічні вдосконалення! Не соромтеся змінювати вигляд камери, щоб насолодитися реалістичністю цієї гри! Ви готові мчати свій шлях до чемпіонства?! Керуйте - WASD або клавіші зі стрілками Respawn - Пробіл Змініть камеру - CSuper Star Car був створений Barnzmu. Грайте в інші спортивні ігри Poki: Super MX - The Champion і Super Bike the Champion

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