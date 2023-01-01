Super MX - The Champion — це гоночна гра на мотокросі. Проганяйте суперників і робіть великі стрибки! Чи можете ви фінішувати на першому місці? Елементи керування: Керувати — WASD або клавіші зі стрілками.Respawn — Пробіл. Про творця: Super MX — Чемпіонат створив Барнзму. Це їхня перша гра на Poki!

Вебсайт: poki.com

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