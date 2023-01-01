Поставте себе на місце стрілка часів Дикого Заходу в Вестуні! З вашим надійним шістьма стрілками під боком ви здолаєте своїх супротивників і покажете всім, кому насправді належить Дикий Захід. У Deathmatch доведіть себе як безіменна Людина, вбиваючи всіх, хто хоче позбавити вас життя. Якщо ви бажаєте об’єднатися з загоном, Team Deathmatch дає вам змогу приєднатися до однієї з двох сторін: законотворчих шерифів, які очищають Дикий Захід по одному злочинцю за раз, або закорінених розбійників, які нікому не відповідають. Елементи управління W/A/S/D - Біг Shift - Спринт Пробіл - Стрибок LMB - Стрільба R - Перезавантаження

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