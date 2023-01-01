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Cover Orange: Wild West

Cover Orange: Wild West

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Вебсайт: poki.com

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Cover Orange: Wild West — це гра-головоломка на платформі, у якій ви повинні складати об’єкти, щоб накрити наших помаранчевих друзів і захистити від кислотного дощу, що насувається. Наш цитрусовий герой повернувся, щоб отримати більше дій, але цього разу ми на крайньому заході. Перетягніть кожен об’єкт, який вам дозволяє гра, і скиньте їх так, щоб утворити притулок над апельсинами, поки сердита хмара проходить над ними. Не забудьте захопити приховану зірку на кожному рівні! Поділіться Cover Orange: Wild West із сім’єю та друзями, щоб ви могли разом розгадувати ці цікаві головоломки! На кожному рівні ви повинні розміщувати елементи сцени, щоб змінити навколишнє середовище та захистити апельсини від кислотного дощу злої хмари. Ці елементи сцени можуть бути різними: від трикутного блоку до куль із шипами, що руйнують лід, до самих апельсинів. Використовуйте палець, мишу або клавіатуру, щоб розташувати різноманітні об’єкти, які є у вашому розпорядженні, і скинути їх таким чином, щоб утворити притулок над апельсинами. Перемістіть скриню — WASD, клавіші зі стрілками або вказівник. Опустіть скриню — пробіл. Обкладинка Апельсин: Дикий Захід створено від Johnny-K. Грайте в інші їхні ігри-головоломки на платформах Poki: Cover Orange, Cover Orange: Space, Cover Orange: Journey і Cover Orange: Gangsters. Ви можете грати в Cover Orange: Wild West онлайн, не завантажуючи та не встановлюючи безкоштовно за допомогою комп’ютера та мобільних пристроїв на Poki.

Вебсайт: poki.com

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