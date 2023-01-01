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Craftomation 1

Craftomation 1

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Вебсайт: poki.com

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Craftomation — гра-головоломка, створена Luden IO. У цій грі ви можете комбінувати предмети та елементи, щоб створювати нові. Комбінуйте свій шлях через рівні, поки не зможете створити робота. Потім ви зможете запрограмувати робота завершити рівень за вас, використовуючи функції, представлені у вигляді полів. Чи зможете ви завершити всі рівні? Клацніть мишкою — перетягніть, щоб поєднати елементи або запрограмувати робота. Craftomation створив Luden IO. Ви можете грати в Craftomation у своєму браузері чи на мобільному телефоні, не встановлюючи та не завантажуючи нічого безкоштовно на Poki.

Вебсайт: poki.com

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