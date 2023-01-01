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Craftomation 2

Craftomation 2

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Вебсайт: poki.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

У Craftomation 2 ви керуєте легіоном маленьких роботів! Ці роботи приземлилися на віддалену крижану планету, і їм доведеться полагодити свій космічний корабель, щоб повернутися додому. На жаль, роботи не дуже розумні, тож вам доведеться їх програмувати та вказувати, що робити. Мова програмування для роботів проста, у вас є набір простих інструкцій, які можна зв’язати. Якщо робот виконав одне завдання, він переходить до пов’язаного з ним завдання. Вони можуть збирати предмети, комбінувати їх, виготовляти та скидати. Проте переконайтеся, що код правильно налаштований! Якщо ваш робот не знає, що робити, він вийде з ладу. Чи можете ви стати найкращим програмістом і допомогти своїм роботам повернутися додому?

Вебсайт: poki.com

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