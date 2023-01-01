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Gift Wrapped

Gift Wrapped

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Вебсайт: poki.com

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Gift Wrapped — це флеш-гра, у якій ви повинні знайти предмет із групи подарунків протягом певного часу. Гра починається з ліміту часу в 20 секунд і збільшується приблизно на п'ять щоразу, коли знайдено подарунок. Є багато різдвяних і святкових класиків, таких як скрипки, пляшки вина, ковзани, шкарпетки, іграшкові роботи, плюшеві ведмедики, іграшкові поїзди, іграшкові машинки, цукеркові палички і навіть блискуче кільце! У вас є те, що потрібно, щоб керувати кожним подарунком у Gift Wrapped? Клацніть або торкніться подарунка, який, на вашу думку, відповідає показаному зображенню. Gift Wrapped було створено Nitrome як флеш-гру, а пізніше емульовано у HTML5 AwayFL. Грайте в інші флеш-ігри Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Test Subject Green і Test Subject BlueВи можете грати в Gift Wrapped безкоштовно на Poki.Gift Wrapped можна грати на комп’ютері.

Вебсайт: poki.com

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