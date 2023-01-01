Skywire — це ігрова платформа-екшн, створена Nitrome. У цій грі ви допомагаєте доставити своїх пасажирів на станцію, керуючи судном по рейках. Уникайте небезпечних роботизованих тварин, таких як страуси, папуги, носороги та верблюди, оскільки вони можуть змусити ваших пасажирів впасти. Є навіть ігровий режим для перегонів на двох! Вперед і стрибайте в цю класичну їзду на залізниці! Стрілка вгору - W або вгору Стрілка вниз - S або стрілка вниз Skywire була створена Nitrome як флеш-гра, а пізніше емульована в HTML5 AwayFL. Грайте в інші флеш-ігри Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mutiny, skywire-2, Twin Shot, Test Subject Green і Test Subject Blue

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