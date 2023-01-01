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CATS - Crash Arena Turbo Stars

CATS - Crash Arena Turbo Stars

poki.com

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C.A.T.S. (Crash Arena Turbo Stars) — найкраща бойова бойова гра для роботів. Ви граєте в C.A.T.S. зібравши власного робота та борючись з іншими котами, щоб продовжити змагання. Підбирайте нові частини для кожного бою, постійно покращуючи і модернізуючи свого бота. Перехитри своїх опонентів, щоб перемогти, і доведи, що ти володієш найкращою бойовою машиною в грі CATS. Ми зв’язалися з Zeptolab і випустили гру в Інтернет, тож тепер ви можете грати в цю програму онлайн виключно на Poki.Mouse – натисніть, щоб зібрати свого робота та грати.C.A.T.S. створено ZeptoLab, що базується в Росії. Вони також є творцями знаменитої серії Cut The Rope.

Вебсайт: poki.com

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