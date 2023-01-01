Zeepkist: Crash 2D — це кумедна автомобільна гра, у якій ваша місія — створювати найбільш вражаючі аварії за допомогою Zeepkist, щоб отримати високі результати! Починаючи з обраної вами пози, відпустіть свій Zeepkist з максимальною потужністю та маневруйте своїм персонажем ліворуч і праворуч у потрібний момент, перш ніж запускати його. Ця дія Yeet призводить до остаточної шкоди! Чим більше хаосу ви спричините, тим більше монет ви заробите. Витратьте свій заробіток на різні автомобілі, аксесуари та перешкоди на дорозі. ви також можете використовувати монети, щоб розблокувати численні карти в грі. Чи можете ви зламати кожен Zeepkist, який у вас є?

Вебсайт: poki.com

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