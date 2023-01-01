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EvoWars.io

EvoWars.io

evowars.io

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боротися! вбити! розвиватися! Ласкаво просимо до EvoWars! Будь готовий! Ваше завдання - стати найбільшим воїном арени Deathmatch! Боріться з ордами супротивників! Вбивайте своїх супротивників і збирайте кулі, щоб отримати досвід і очки! Розвивайтеся в розмірах і скінах під час бою і станьте всемогутнім гігантом на арені! Розблокуйте всі 30 еволюцій !! Пам'ятайте, що розмір має значення, але не головне! Великі велетні зазвичай падають від меча маленьких і швидких воїнів. Чи вдасться вам стати легендарним велетнем на арені? Спробуємо зараз!

Вебсайт: evowars.io

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