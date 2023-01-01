Візьміть свій меч і вийдіть на ринг у Last Warriors! Виберіть свого улюбленого персонажа зі списку з восьми і бийтеся проти своїх друзів. Кожен воїн має свою спеціальність. Наприклад, ніндзя Хару дуже швидкий і може дуже високо стрибати, але його атаки не такі сильні, як у мисливця Калаха. Спробуйте кожного бійця, щоб побачити, який найкраще підходить для вашого стилю гри! Якщо ви граєте самі, ви можете увійти в режим турніру! Тут ви зіткнетеся з усіма воїнами один за одним. Тільки найсильніший і найвправніший боєць може дійти до кінця і зустрітися з фінальним босом. Чи зможете ви перемогти їх і стати Чемпіоном Останніх Воїнів?

Вебсайт: poki.com

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