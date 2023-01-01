Ultimate Boxing

Нокаутуйте свого конкурента в остаточному боксерському поєдинку! Цей спортивний файтинг дозволяє грати за Ironfist або Dynamite. Кожен боєць важкої ваги може кидати джеби, хуки та аперкоти на рингу. Одягніть рукавички, щоб блокувати вхідні удари!

Вебсайт: poki.com

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