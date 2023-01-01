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Punchers

Punchers

poki.com

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Punchers — це 3D-симулятор боксу, у якому ви можете втілити свою фантазію щодо кар’єри боксера. Захоплююча та реалістична графіка подарує вам відчуття, що ви самі боретеся на рингу. Є навіть режим уповільненої зйомки, де ви можете відчути бій з кінематографічної точки зору. Правий хук, лівий хук! Ви вже підсіли на Punchers, чи не так? Напрямок нахилу - WASD або клавіші зі стрілками Left Fist - R або < Right Fist - T або >Punchers створив Вардан Алексанян. Перегляньте інші їхні ігри Lampada Street і Striker Dummies на Poki!

Вебсайт: poki.com

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