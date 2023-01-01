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Stick Fighter

Stick Fighter

poki.com

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Stick Fighter — це файтинг, у якому ви керуєте шістьма персонажами, кожен з яких має абсолютно різні набори рухів! Виконайте завдання в режимі одиночної гри, змагаючись з усіма іншими персонажами, намагаючись довести себе як найкращий боєць із палицями! Якщо ви віддаєте перевагу чомусь більш реальному, стрибайте разом із другом і бийтеся 1 на 1, щоб нарешті вирішити, хто кращий! Ви збираєтеся вибрати одного персонажа для головного чи станете майстром усіх? Stick Fighter створено ARF Games. Грайте в інші ігри на Poki: Bearsus і Dungeons & Dress-Ups. Ви можете грати в Stick Fighter безкоштовно на Poki. У Stick Fighter можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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