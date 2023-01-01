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Dungeons & Dress-Ups

Dungeons & Dress-Ups

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Вебсайт: poki.com

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Dungeons & Dress-Ups — це унікальна гра в одягання, яка містить елементи фентезійних рольових ігор. Ця гра перенесе вас у чарівний світ, повний чудес і краси, і ви можете бути ким завгодно! Бажаєте стати легендарним воїном, який походить із родової лінії найманців? Хочеш бути пустотливою принцесою-чарівницею далекого королівства? Хочеш бути рожевоволосим орком, який використовує лук і стріли? Або ви просто хочете бути безіменним героєм-ельфом із цікавим почуттям стилю середньовіччя? Ви можете бути всіма ними в Dungeons & Dress-Ups! Усе, що вам потрібно зробити, це створити свого героя та використати ігрову панель, щоб налаштувати всі аспекти вашого персонажа від шкіри, волосся, рис обличчя, одягу, зброї та фону! Коли ви задоволені своїм твором, торкніться кнопки ліворуч, щоб зберегти його на своєму пристрої. Покажіть нам, наскільки ви креативні – чи готові ви вибрати власну пригоду та створити ідеальний ансамбль героїв для своїх захоплюючих історій? Клацніть або торкніться предмета/коліру, щоб одягнути або зняти його. Торкніться верхньої лівої кнопки, щоб випадково розташувати свого персонажа. Торкніться кнопки нижче, щоб зберегти своє творіння. Dungeons & Dress-ups розроблено компанією ARF Games у 2022 році. У них є веселий файтинг на Poki: Bearsus. Ви можете грати в Dungeons & Dress-ups безкоштовно на Poki. Dungeons & Dress- ups можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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