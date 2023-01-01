Прикрасьте королівську красуню блискучими коштовностями! Princess Fashion Dress Up відправляє вас у саму жіночу спальню замку. Ви можете змінити зачіску, головний убір і сумочку принцеси. Потім приміряйте всі гарні сукні. Подбайте про те, щоб принцеса мала відповідну пару блискучих туфель!

Вебсайт: poki.com

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