From Princess to Influencer — гра в одягання, створена Idea Studios. Приєднуйтесь до цієї принцеси в її подорожі в майбутнє та допоможіть їй знайти найкрутіші та найсучасніші наряди! Вибирайте разом з нею гарну зачіску, макіяж, сукні та аксесуари. Чи буде ця принцеса за останньою модою? Використовуйте курсор миші, щоб вибирати, перетягувати та переміщати об’єкти. Від принцеси до впливового створено Idea Studio. Пограйте в інші їхні ігри, наприклад Just Married! Home Deco або ollie-goes-to-school на Poki!

Вебсайт: poki.com

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