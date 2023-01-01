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Photogram Lovers Surprise

Photogram Lovers Surprise

poki.com

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Photogram Lovers Surprise — це гра в одягання, створена Idea Studios. Ваша подруга програє в любові, але вона все ще може виграти в житті! Зробіть день лише для дівчат і допоможіть їй забути про свого хлопця. Очистіть її обличчя, зітріть її старий макіяж і зробіть їй повний макіяж. Потім допоможіть своїй подрузі зробити манікюр і правильно одягнутися на вечірку-сюрприз. Чи можете ви допомогти своїй подрузі стати найкрасивішою дівчиною на вечірці? Використовуйте курсор миші, щоб вибирати, перетягувати та переміщати об’єкти. Photogram Lovers Surprise створено Idea Studio. Зіграйте в їх іншу гру Just Married! Home Deco на Poki безкоштовно!

Вебсайт: poki.com

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