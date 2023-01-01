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Princesses Emergency Room

Princesses Emergency Room

poki.com

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Princesses Emergency Room — це гра в одягання, створена Idea Studios. Приєднуйтесь до команди лікарів у лікарні та допоможіть усім цим принцесам у невідкладних ситуаціях! Невміле падіння, застуда... Це шанс проявити свою майстерність! Переконайтеся, що принцеси отримають чудовий макіяж і вийдуть із лікарні кращими, ніж будь-коли! Використовуйте курсор миші, щоб вибирати, перетягувати та переміщати об’єкти. Принцеси швидкої допомоги створено Idea Studio. Грайте в інші їхні ігри на Poki безкоштовно: Eliza Mall Mania, Just Married! Home Deco, My Perfect Wedding, unicorns-birthday-surprise, Ellie and Ben: Date Night, Miruna's Adventure: Filter Mania, Celebrity BFFs Festival Fun, вечірка Ellie's Surprise Birthday Party, From Princess to Influencer, Love Finder Profile, ollie-goes-to -school, Photogram Lovers Surprise, Princess Prank Wars Makeover, Princess Tomboy Street Art, Superhero Look Alike Contest, Traveling Guide Curly, Twins Adventures: Attic Surprise, Villain Quinn: My Drawing Portfolio та Your Love CalculatorPrincesses Emergency Room, у які можна грати на робочому столі. і на вашому мобільному телефоні на Poki безкоштовно: Принцеси швидкої допомоги

Вебсайт: poki.com

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