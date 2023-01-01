My Perfect Wedding — гра в одягання, створена Idea Studios. Приєднуйтесь до цієї молодої пари та допоможіть їм організувати весілля їхньої мрії. Подбайте про те, щоб макіяж, зачіска та наряд були ідеальними, прикрасьте смачний торт для банкету та залу для святкування... І весело провести час у день весілля! Вибирайте курсором мишки. Моє Ідеальне Весілля створено Студією Ідей. Пограйте в інші їхні ігри, наприклад Just Married! Home Deco або ollie-goes-to-school на Poki!

Вебсайт: poki.com

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