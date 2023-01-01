Just Married! Home Deco

Щойно одружений! Home Deco — це гра в дизайн/одягання, у якій ви прикрашаєте будинок молодят. Використовуйте різні типи та кольори настінних розписів, предметів меблів, техніки та аксесуарів, щоб перетворити їх нудне, порожнє місце в будинок їхньої мрії. Пройдіть крізь вітальню, спальню, ванну кімнату, кухню та домашній офіс і продемонструйте свої навички дизайну інтер’єру, щоб зробити їх невпізнанними. Ця молода пара спеціально хотіла, щоб ви були їхнім дизайнером інтер’єру, звертайте увагу на деталі та не підводьте їх. Використовуйте курсор миші, щоб вибрати предмети одягу та меблів. Молодий одружений! Home Deco створено Idea Studios. Зіграйте в іншу гру bff-back-to-school на Poki!

Вебсайт: poki.com

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