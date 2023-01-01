Princess Tomboy Street Art — це двовимірна гра в одягання, створена Idea Studios. Ви відповідаєте за те, щоб допомогти вашій команді принцес стати найгламурнішими, водночас представляючи андеграундну душу свого району. Від футболок з принтом до мішкуватих спортивних штанів із цитатами, ви можете абсолютно вільно досліджувати, що означає бути молодим і модним. Сядьте з нами: ми — крутий загін! Як грати: використовуйте ліву кнопку миші, щоб вибрати зачіски та предмети одягу. Про творця: Princess Tomboy Street Art створено Idea Studios. Грайте в інші ігри Poki: Photogram Lovers Surprise, Love Finder Profile, Just Married! Домашній декор, від принцеси до впливової особи та фестивальні розваги найкращих улюбленців знаменитостей.

Вебсайт: poki.com

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