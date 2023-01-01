Eliza Mall Mania — це гра в одягання, створена Idea Studios. Допоможіть Елізі підібрати їй одяг для проекту Mall Mania. Дослідіть кожен рівень торгового центру та виберіть найкращі комбінації верхів, низів, взуття, аксесуарів і зачісок на кожному поверсі. Чи можете ви допомогти Елізі стати найкрасивішою модницею в місті? Використовуйте ліву кнопку миші, щоб вибрати зачіски та предмети одягу. Eliza Mall Mania створена Idea Studios. У них є чудові ігри на Poki, такі як Your Love Calculator, Photogram Lovers Surprise і Just Married! Home Deco!

Вебсайт: poki.com

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