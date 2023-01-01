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Poki Christmas Dress Up

Poki Christmas Dress Up

poki.com

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Зустрічайте 25 грудня у святковому вбранні! Poki Christmas Dress Up дозволяє носити багато різних видів святкового одягу. Ви можете приміряти шапку Діда Мороза, забавні вушка ельфа і шарф-цукерку. Потім одягніть пару сережок із омели та зіркове намисто для Ноель. Гардероб вашої жінки наповнений зеленими та червоними сукнями, візерунчастими спідницями та теплими светрами. Красиві легінси зі сніжинками можна поєднувати з синьо-білою спідницею. Тоді доповніть різдвяний наряд тапочками з оленями!

Вебсайт: poki.com

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